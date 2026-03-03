Incendio en kilómetro 30.5 de la CA-9 en Amatitlán mantiene la atención de cuerpos de emergencia

Instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y cuerpos de socorro trabajan de forma coordinada para controlar un incendio que se registra en el kilómetro 30.5 de la carretera CA-9 al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

El siniestro ha movilizado a bomberos y unidades especializadas para combatir el fuego y proteger áreas cercanas, incluyendo posibles estructuras y zonas boscosas.

Bomberos Voluntarios han respondido al llamado bajo el Sistema de Comando de Incidentes, realizando labores de supresión directa del fuego y estableciendo perímetros de seguridad, con el apoyo de camiones cisterna para garantizar el suministro de agua necesario en las labores de extinción. La coordinación interinstitucional busca evitar la propagación del incendio y minimizar riesgos tanto para los cuerpos de emergencia como para la población civil que transita por esta importante vía.

Este tramo de la CA-9, que conecta la Ciudad de Guatemala con Amatitlán y zonas del sur metropolitano, es estratégico para el transporte y la movilidad regional, por lo que el avance de las labores también incluye la regulación del tránsito para facilitar el paso de las unidades de emergencia y mantener la seguridad de conductores y peatones. Autoridades recomiendan no acercarse al área afectada, ceder el paso a los equipos de respuesta y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores para controlar y liquidar el incendio por completo.

Históricamente esta ruta y sus alrededores han visto otros incidentes ligados al fuego, incluidos incendios en vertederos y áreas boscosas en Amatitlán, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de atención y coordinación entre instituciones para enfrentar estos eventos y proteger tanto el medio ambiente como la salud de la población.