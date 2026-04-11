Incendio en agencia bancaria del Parque Central deja pérdidas superiores a los Q700 mil

Por Fernando Castellanos |

Un siniestro estructural movilizó a los Bomberos Voluntarios hacia la Zona 1 de Xela. El fuego, que amenazaba edificios históricos, fue controlado tras una intensa labor de los socorristas y el corte preventivo de energía eléctrica.



Un incendio de grandes proporciones se registró este sábado en el interior de una agencia bancaria ubicada en la 12 avenida, entre 5ª y 6ª calle de la Zona 1, a pocos metros del Parque Centroamérica. El incidente, que generó alarma entre comerciantes y peatones, dejó daños materiales estimados en más de 700 mil quetzales.

Respuesta de Emergencia

Tras recibir las primeras alertas sobre una densa columna de humo que emanaba del inmueble, la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios desplegó un operativo inmediato:

Recursos: Se destacaron la motobomba 1666 y la unidad de abastecimiento 066.

Personal: 9 elementos bomberiles laboraron en el lugar para confinar las llamas.

Agua utilizada: Se emplearon más de 500 galones de agua para sofocar el fuego y evitar que se propagara a locales vecinos.

Acciones preventivas y Gestión de Riesgo

Debido a la ubicación estratégica del siniestro, diversas entidades municipales activaron protocolos de seguridad:

Corte de Energía: Personal de la Empresa Eléctrica Municipal (EEMQ) suspendió el fluido eléctrico en el sector para prevenir cortocircuitos y proteger la integridad de los socorristas.



Plan de Emergencia: La oficina de Gestión de Riesgos Municipal se hizo presente para evaluar los daños estructurales y coordinar la seguridad perimetral.

Testimonio: Una vendedora del sector relató que el humo apareció de forma repentina, seguido de un apagón, lo que la motivó a dar aviso inmediato a los cuerpos de socorro.

Investigación en curioso



Hasta el momento, las causas exactas que originaron el fuego son desconocidas. Expertos y autoridades competentes han iniciado una investigación técnica para determinar si el siniestro fue provocado por un fallo en el sistema eléctrico interno o por otras causas.

Representantes de la agencia bancaria aún no han brindado declaraciones oficiales sobre el alcance total de los daños en documentos o activos financieros, centrando el reporte inicial en la pérdida de infraestructura y mobiliario.