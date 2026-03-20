Incendio destruye vivienda donde funcionaba tortillería en Retalhuleu

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un voraz incendio consumió una vivienda de madera donde operaba una tortillería, ubicada en la 2ª avenida, zona 1 de Retalhuleu, generando alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría sido provocado por un aparente corto circuito, luego de que un transformador instalado en un poste frente al inmueble presentara fallas, lo que habría originado el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al material de la estructura, provocando que el inmueble fuera destruido en su totalidad.

Hasta el momento, no se han cuantificado las pérdidas materiales, mientras autoridades continúan con las diligencias para establecer con certeza las causas del incendio.