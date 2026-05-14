Incendio consume CAP en Panzós, Alta Verapaz

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves un incendio consume el Centro de Atención Permanente (CAP) de Panzós, Alta Verapaz, generando alarma entre vecinos y personal del lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el sector no se cuenta con motobombas, por ello, Bomberos Municipales Departamentales de La Tinta ya se dirigen hacia el área para atender la emergencia.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. La k formación sigue en desarrollo.

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