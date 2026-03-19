Incendio consume bodega con químicos en Concepción Chiquirichapa

Mar 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Un incendio estructural se registró en la 2ª avenida, zona 1 de Concepción Chiquirichapa, donde una bodega utilizada para almacenar químicos de fumigación fue consumida en su totalidad por las llamas.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios de la 92 compañía, quienes trabajaron intensamente para controlar el siniestro. Según testigos, el fuego habría iniciado en un temazcal ubicado dentro del inmueble, lo que provocó su rápida propagación debido a los materiales almacenados.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas. Los socorristas utilizaron aproximadamente 5 mil galones de agua para sofocar las llamas.

De forma preliminar, se estima que las pérdidas materiales ascienden a unos Q200 mil, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar con exactitud las causas del incidente.