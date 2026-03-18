Incautan mercadería de contrabando valorada en más de Q300 mil

Mar 18, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

En el kilómetro 245.8 Pajapita, San Marcos, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC) incautan mercadería de contrabando en un camión y arrestan al piloto.

Los agentes arrestaron a Antonio «N», quien conducía un camión que simulaba transportar encomiendas, pero llevaba mercadería de contrabando, la cual ingresó desde México sin pagar impuestos.

«En la inspección localizaron 40 cajas con ropa, zapatos, electrodomésticos, televisores y teléfonos de alta gama. Lo incautado, valorado en Q302 mil 158, fue trasladado para su resguardo a la Aduana II Tecún Umán, en Ayutla, San Marcos», publicó la PNC en redes sociales.

Información y fotografías Ministerio de Gobernación de Guatemala