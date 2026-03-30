Incautan arsenal y capturan a cinco personas en Huehuetenango

Mar 29, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Por Osmar Toc |

En un operativo conjunto la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a través de la DIP y el Ejército de Guatemala, decomisaron un arsenal y capturaron a cinco personas en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

Entre lo incautado figuran 16 fusiles, más de 100 tolvas, pistolas, chalecos blindados, celulares y motocicletas. Los detenidos, de entre 16 y 39 años, fueron puestos a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público (MP) de Guatemala procesa la escena.

Las autoridades indicaron que el operativo continúa en desarrollo.