Inauguran Torneo Municipal Escolar en Xela

Mar 12, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves la Municipalidad de Quetzaltenango, por medio de la Comisión de Deportes del Concejo y la Oficina Municipal del Deporte, inaugura el Torneo Municipal Escolar en el Complejo Deportivo, zona 3 de Xela.

En el torneo se tendrá la participación de 14 equipos de fútbol de centros educativos públicos y privados del municipio de Quetzaltenango.

Este evento deportivo se convierte en una plataforma para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades, compartan experiencias y vivan la emoción del deporte en un ambiente de respeto y convivencia.