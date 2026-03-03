Inauguran sede del Consulado de México en Quetzaltenango

Mar 3, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Política , Portada , Xela |

Por Fredy López

Este martes inauguran la nueva sede del Consulado de Carrera de México en Quetzaltenango y el lanzamiento de la Estrategia Integral para la Frontera Sur.

La sede cuenta con las siguientes secciones:

1. Bienestar y desarrollo social

– Ventanilla del Bienestar y Unidad Móvil.

– Segunda fase de «Sembrando Vida».

– Ventanilla de Educación Cívica.

2. Soberanía cultural y memoria

– Biblioteca Eréndira.

– Instituto Cultural Malintzin.

– Auditorio Felipa Tzoc.

3. Alianzas y cooperación estratégica

– Acuerdos con gobernaciones Departamentales.

– Hermanamientos y sociedad civil.

– Ministerio de Cultura y Deportes.

La sede se ubica en la 2ª calle 3-90, zona 4 de La Esperanza, Quetzaltenango.