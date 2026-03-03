Inauguran sede del Consulado de México en Quetzaltenango

Por Fredy López |
Este martes inauguran la nueva sede del Consulado de Carrera de México en Quetzaltenango y el lanzamiento de la Estrategia Integral para la Frontera Sur.
La sede cuenta con las siguientes secciones:
1. Bienestar y desarrollo social
– Ventanilla del Bienestar y Unidad Móvil.
– Segunda fase de «Sembrando Vida».
– Ventanilla de Educación Cívica.
2. Soberanía cultural y memoria
– Biblioteca Eréndira.
– Instituto Cultural Malintzin.
– Auditorio Felipa Tzoc.
3. Alianzas y cooperación estratégica
– Acuerdos con gobernaciones Departamentales.
– Hermanamientos y sociedad civil.
– Ministerio de Cultura y Deportes.
La sede se ubica en la 2ª calle 3-90, zona 4 de La Esperanza, Quetzaltenango.