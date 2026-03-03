Inauguran sede del Consulado de México en Quetzaltenango

Por Fredy López |

Este martes inauguran la nueva sede del Consulado de Carrera de México en Quetzaltenango y el lanzamiento de la Estrategia Integral para la Frontera Sur.

La sede cuenta con las siguientes secciones:

1. Bienestar y desarrollo social
    – Ventanilla del Bienestar y Unidad Móvil.
    – Segunda fase de «Sembrando Vida».
    – Ventanilla de Educación Cívica.

2. Soberanía cultural y memoria
    – Biblioteca Eréndira.
    – Instituto Cultural Malintzin.
    – Auditorio Felipa Tzoc.

3. Alianzas y cooperación estratégica
    – Acuerdos con gobernaciones Departamentales.
    – Hermanamientos y sociedad civil.
    – Ministerio de Cultura y Deportes.

La sede se ubica en la 2ª calle 3-90, zona 4 de La Esperanza, Quetzaltenango.

