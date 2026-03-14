Inauguran proyecto de pavimentación en «La Cuchilla», zona 9: Un cambio esperado por décadas.

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La Municipalidad de Quetzaltenango entregó oficialmente las mejoras en la 10ª avenida, sector clave para la conectividad de la zona 9. La obra forma parte del plan de recuperación de vías en barrios y colonias.

Este 14 de marzo de 2026 queda registrado como una fecha clave para la modernización de la zona 9 de Xela. Tras años de lidiar con problemas de movilidad y dificultades durante la época de lluvia, los vecinos del sector conocido como «La Cuchilla» en la 10ª avenida celebraron hoy la inauguración de sus nuevas vías de acceso.

El acto protocolario fue encabezado por el alcalde, Ingeniero Juan Fernando López, y miembros del Honorable Concejo Municipal, quienes destacaron que esta intervención era una demanda histórica de las familias residentes.

Detalles técnicos de la obra

El proyecto no se limitó a la estética, sino que se enfocó en la durabilidad y el ordenamiento del espacio público a través de:

Pavimentación con adoquín: Se utilizó adoquín tipo «cruz», reconocido por su alta resistencia para el tránsito vehicular y su facilidad de mantenimiento.

Bordillos prefabricados: La instalación de bordillos nuevos delimita claramente la vía, mejorando la seguridad del peatón y el encauzamiento del agua pluvial.

Infraestructura digna: Los trabajos eliminan los baches y el lodo que anteriormente dificultaban el paso de vehículos particulares y servicios de emergencia.

Transformación urbana y reingeniería

De acuerdo con las autoridades municipales, esta entrega se enmarca en un modelo de reingeniería municipal que busca descentralizar la inversión pública, llevando proyectos de infraestructura urbana a sectores que habían quedado en el olvido.

«Estamos entregando espacios dignos y funcionales que no solo mejoran la movilidad, sino que elevan la calidad de vida y la plusvalía de las viviendas en la zona 9», señalaron representantes de la comuna durante el corte de cinta.

Los vecinos agradecieron la culminación de los trabajos, señalando que el nuevo acceso reducirá los tiempos de traslado y brindará una imagen renovada a la colonia, fomentando un entorno más seguro para el comercio local y el tránsito diario.