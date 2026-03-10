Inauguran programas de educación dirigidos a comunidad con problemas auditivos

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, inauguran los programas educativos 2026 dirigidos a la comunidad con problemas auditivos.

En el acto participan la supervisión educativa del distrito 090105, la Asociación Civil no Lucrativa de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango (ADSQ) y el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva CREI 090105.

Los programas son dirigidos a la comunidad sorda de Quetzaltenango y dentro de los proyectos se tendrán están:

➡️ Curso de lengua de señas

➡️ Terapia del habla

➡️ Jornadas audiométricas

➡️ Talleres de formación