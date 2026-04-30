Inauguran exposición de acuarelas en el Centro Cultural Efraín Recinos

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

El director del Centro Cultural Efraín Recinos de Quetzaltenango, Rolando Aguilar, se refirió a la inauguración de una nueva galería que incluye la presentación de obras de acuarelistas procedentes de Costa Rica.

Según explicó, la exposición estará disponible durante tres semanas, con el objetivo de que la población pueda acercarse y apreciar las distintas propuestas artísticas.

La muestra forma parte de las actividades culturales que impulsa este espacio, promoviendo el intercambio artístico y el acceso al arte en la región.