Capturan a presunto responsable de asesinato de subteniente en Alta Verapaz

Abr 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en el municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, a Kenny “N”, de 22 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 6 de marzo por un juzgado de ese departamento, sindicado del delito de asesinato.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es señalado como presunto responsable de la muerte del subteniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Saúl Oliverio Figueroa Gómez, de 24 años, hecho ocurrido el 30 de marzo de 2024 en el municipio de San Pedro Carchá.

Además, es investigado por su posible participación en otro hecho contra la vida de dos personas en San Cristóbal Verapaz.

Al momento de la captura, el sospechoso se encontraba acompañado de Erwin “N”, de 18 años, a quien se le incautó una pistola con una tolva y 23 municiones, que portaba de manera ilegal.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.