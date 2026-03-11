Inauguran en Casa No’j la Feria del Libro

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles, en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, inauguran la IV edición del Festival del Libro, un espacio dedicado a promover la lectura, el intercambio cultural y el acercamiento de la población a la literatura.

René Juárez, profesor investigador del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), indicó que esta actividad reúne a escritores, investigadores, estudiantes y amantes de los libros, quienes podrán participar en presentaciones de obras, conversatorios y distintas actividades culturales.

El festival busca fortalecer el hábito de la lectura y generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la literatura y el conocimiento, contando con la participación de diversas instituciones educativas y culturales de la región.

La actividad culminará el próximo domingo 15 de marzo.