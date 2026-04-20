Inauguran edificio del Centro de Salud en Totonicapán

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud |

Por Edgar Domínguez |

Con una inversión superior a los Q2 millones, este lunes se desarrolló la inauguración del edificio del Centro de Salud Tipo B en Totonicapán, una obra que fortalece significativamente la atención primaria en el municipio.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades, entre ellas, representantes de Salud, el gobernador departamental, Pablo Yax; el alcalde municipal, Luis Herrera, y autoridades comunales.

El objetivo principal de esta nueva infraestructura es mejorar la calidad y cobertura de los servicios de atención primaria para la población. El Centro de Atención Permanente (CAP) ahora cuenta con espacios más adecuados y amplía sus servicios, incorporando desde este momento una clínica de odontología, en beneficio directo de las familias totonicapenses.

Esta inversión representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema de salud y en el compromiso de brindar servicios dignos y accesibles a la población.