Inauguran diplomado en Fundal dirigido a docentes

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles inauguran el diplomado Alex de Fundal en el distrito 090105 del municipio de Quetzaltenango, el cual es organizado por el CREI.

El objetivo de este diplomado es brindar herramientas, fortalezas y las habilidades a docentes para trabajar dentro de sus aulas con estudiantes con discapacidad. Tiene una duración de 3 años, dependiendo del avance con cada grupo.

En la actualidad Fundal desarrolla el diplomado Alex en los municipios de Olintepeque, Cantel y los dos distritos con CREI de la cabecera departamental de Quetzaltenango, trabajando con alrededor de 500 docentes.