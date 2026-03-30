Inauguran campamento del Sinaprese 2026 en el Cruce del Zarco, Retalhuleu

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín

Autoridades inauguraron el Campamento del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) 2026 en el Cruce del Zarco, kilómetro 178 de la ruta CA-2, en jurisdicción de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

El campamento tiene como objetivo principal brindar atención y asistencia a los turistas que se movilizan hacia la costa sur durante la Semana Santa, una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes en el país.

Durante el acto protocolario participaron representantes de distintas instituciones, quienes destacaron la importancia de este tipo de acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

El puesto contará con personal médico, enfermeros, mecánicos y equipos de respuesta inmediata, preparados para atender emergencias, brindar orientación y apoyar a los viajeros en su recorrido.

El Sinaprese se implementa cada año como parte de las estrategias de prevención y respuesta, con el fin de reducir riesgos y atender incidentes durante la Semana Mayor en los principales destinos turísticos del país.