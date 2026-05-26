Inab presenta en Quetzaltenango plataforma «Forestmarketgt»

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este martes, personal del Instituto Nacional de Bosques (Inab) desarrolla evento de socialización y presentación de la plataforma «Forestmarketgt» —Mercado Forestal GT— en las instalaciones del Hotel Bella Luna, zona 5 de Quetzaltenango.

La actividad reúne a representantes del sector forestal, empresarios y actores vinculados al manejo sostenible de los bosques con el objetivo de dar a conocer esta herramienta digital, la cual busca fortalecer la comercialización y promoción de productos forestales en Guatemala.

Autoridades destacaron que «Forestmarketgt» pretende convertirse en un espacio de conexión entre productores, compradores y diferentes sectores relacionados con la actividad forestal, impulsando así oportunidades de desarrollo económico y sostenibilidad ambiental en el país.