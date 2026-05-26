PNC captura a presuntos integrantes de banda de robacarros «Los Poffets»

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC), en redes sociales, informa de la captura de cinco presuntos integrantes de la banda de robacarros «Los Poffets», durante un operativo estratégico de agentes de la Comisaría 53 en el Oriente de Guatemala. Entre los arrestados hay un peruano, nicaragüenses y guatemaltecos.

La primera captura fue durante un operativo en la Terminal de Buses en Guastatoya, El Progreso, donde fue arrestado el peruano, Elmo Cerquín Escobar, de 50 años. El hombre fue retenido por un grupo de vecinos, quienes observaron cuando forzaba la cerradura de una camioneta gris. Debido a los golpes recibidos, fue internado en un hospital bajo custodia policial.

• En seguimiento al caso y con base a análisis de videos de cámara de vigilancia, autoridades ubican a otros cuatro miembros de la banda, quienes trabajaban de manera coordinada para apropiarse de vehículos estacionados en la vía pública. Estos intentaron huir cuando observaron a su cómplice ser vapuleado por la multitud.

• La PNC arresta a Edwin Byron Cortez Madriz, de 42 años, y Darlin Jannette Rivas Hernández, 47, ambos de nacionalidad nicaragüense. Además, de los guatemaltecos, Giovani Antonio Echeverría Briceño, 29, y Willian Villacorta, 55, presuntos miembros de la banda «Los Poffets».

«Estos fueron interceptados en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico cuando se conducían en un microbús blanco. Se les decomisan dos radios satelitales, cuatro celulares y prendas de vestir que utilizaban luego de cometer los robos y que les permitía camuflar su apariencia», indica la publicación en redes sociales de la PNC. Los cinco, según investigaciones, operaban en el robo y hurto de vehículos en el Oriente de Guatemala.

Información y fotografía PNC