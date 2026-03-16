Inab capacita a Reservas Militares para prevenir incendios forestales

Mar 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Con el objetivo de minimizar el impacto de los incendios que afectan la biodiversidad del Altiplano, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) continúa con su programa de fortalecimiento de capacidades para la prevención y atención de emergencias forestales en el departamento de Quetzaltenango.

En esta ocasión, las integrantes de las Reservas Militares fueron las protagonistas de un taller intensivo de técnicas básicas, diseñado para profesionalizar la intervención en terrenos difíciles y garantizar la seguridad de quienes combaten el fuego en primera línea.

Áreas de formación técnica

El taller no solo abordó la teoría del fuego, sino que se centró en la operatividad logística y la supervivencia en zonas de riesgo. Entre los temas clave impartidos destacan:

➡️ Seguridad y equipo: Uso correcto del equipo de protección personal y protocolos para identificar situaciones de riesgo extremo.

➡️ Estrategia de combate: Técnicas de construcción de líneas de defensa y herramientas manuales para el control de las llamas.

➡️ Liquidación de incendios: Procedimientos para asegurar que un siniestro no se reactive tras ser sofocado.

➡️ Concientización: La importancia de los bosques en la recarga hídrica y estrategias de prevención comunitaria.

Simulacro en el Bosque de Pacajá

Para culminar la formación, los participantes se trasladaron al bosque de la Asociación Pacajá, donde desarrollaron un simulacro de incendio forestal a escala real.

Durante el ejercicio, los reservistas aplicaron las lecciones aprendidas bajo la supervisión de técnicos expertos, demostrando su capacidad de coordinación y respuesta inmediata.

Estas acciones son vitales para Quetzaltenango, un departamento con áreas boscosas vulnerables donde la rápida intervención puede marcar la diferencia entre un incidente menor y un desastre ecológico.