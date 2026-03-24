Impulsan la creación de huertos pedagógicos

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este martes, en redes sociales, la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Cohesión Social, se integra como ente ejecutor del «Proyecto Fortifik2 Juvenil», en coordinación con Alimentos S.A. y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Esta articulación entre instituciones impulsa la creación de huertos pedagógicos, espacios que fortalecen los conocimientos agrícolas de jóvenes en el municipio.

«Con la siembra de pilones y una jornada de capacitación, se inicia un proceso que promueve la seguridad alimentaria, el aprendizaje práctico y el desarrollo de emprendimientos juveniles, contribuyendo al bienestar comunitario y al fortalecimiento de capacidades para un futuro más sostenible», indica la publicación de de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Información y fotografías de la Municipalidad de Quetzaltenango