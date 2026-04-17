Impulsan emprendimientos con charla y feria en Quetzaltenango

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

En el marco de la conmemoración del Día del Emprendedor, la Dirección Municipal de la Mujer de Quetzaltenango desarrolla una serie de actividades orientadas a fortalecer las capacidades y visibilizar el trabajo de mujeres emprendedoras del municipio.

La información fue brindada por Luisa Valerias, encargada del área de capacitaciones, quien explicó que como parte de la jornada se llevó a cabo la charla «Rompiendo paradigmas mediante la innovación y la tecnología para el desarrollo de las mujeres guatemaltecas», dirigida a emprendedoras locales.

Como complemento a esta iniciativa, también se realizará una feria de emprendimiento durante viernes, sábado y domingo en el salón Irma Alicia Velázquez, ubicado en Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, donde 20 emprendedoras estarán ofreciendo sus productos al público, el horario de atención será de 13 a 19 horas.