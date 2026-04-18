Impulsan curso para niños en Quetzaltenango

Abr 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Oficina Municipal de Educación, en coordinación con la organización Pequeña Flor del Pueblo, dio inicio a un curso de idioma K’iche’ dirigido a niños, beneficiando a 15 estudiantes.

La iniciativa tiene como objetivo promover y preservar el idioma materno, fortaleciendo la identidad cultural desde edades tempranas.

Como parte del programa, también se realizó la entrega de kits educativos, los cuales contribuirán al proceso de aprendizaje de los participantes.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de acciones para fomentar el uso de lenguas originarias y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones.