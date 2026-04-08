Implementan medidas en Quetzaltenango por sarampión

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Autoridades del Centro de Salud de Quetzaltenango indican que, debido al incremento de casos de sarampión en la cabecera departamental, se ha optado por tomar medidas de precaución.

Entre las medidas de precaución está la implementación de mascarilla para las personas quienes visitan el Centro de Salud.

En la actualidad se registran 117 casos de sarampión en la cabecera departamental de Quetzaltenango y este miércoles 8 de abril se registra el primer caso sospechoso en Chuicavioc.