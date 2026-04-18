Imparten charlas de educación vial a estudiantes en Quetzaltenango

Abr 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que la Unidad de Educación Vial desarrolló charlas sobre educación vial y normas de tránsito dirigidas a estudiantes del Colegio Bellos Horizontes.

El objetivo de esta actividad es reforzar el conocimiento de la normativa vigente y fomentar una cultura de responsabilidad en la vía pública, tanto para peatones como futuros conductores.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan prevenir accidentes y promover conductas seguras desde edades tempranas.