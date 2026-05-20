Impactante video: grúa cae a un barranco en la ruta Cito-180 cuando rescataba un camión cisterna

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Mario Tumín.

QUETZALTENANGO – Un nuevo y alarmante percance vial se registró en el kilómetro 199 de la ruta Cito-180 (conocida como Cito-Zarco), en una zona que ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades.

Un camión grúa que realizaba maniobras de rescate perdió el control y cayó al fondo de un barranco, exactamente en el mismo punto donde un camión cisterna se había accidentado el día anterior.

El impactante momento quedó registrado en video por transportistas que se encontraban detenidos en el sector.

Las imágenes, que ya se volvieron virales en redes sociales, muestran la magnitud del accidente y el peligro latente en este tramo de alta peligrosidad que conecta a Quetzaltenango con la costa sur.

Complicaciones en las labores de rescate

La grúa pesada se encontraba en el lugar realizando maniobras de anclaje para extraer el camión cisterna que había volcado y caído al precipicio el martes.

Sin embargo, por causas que aún se evalúan, el peso o las condiciones del terreno provocaron que la estructura cediera, arrastrando al vehículo de rescate hacia el abismo.

Este segundo incidente complica severamente los trabajos de recuperación de ambos transportes de carga y mantiene en alerta a las autoridades locales, dado que el terreno es inestable y de alta pendiente.