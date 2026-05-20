Derrickson Quirós oficializa su salida de Xelajú M.C. tras semanas de ausencia

May 20, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Xela |

DEPORTES – Lo que se perfilaba desde hace semanas en el entorno de Xelajú M.C. se ha terminado de confirmar. A través de un comunicado oficial, el futbolista costarricense Derrickson Quirós anunció su despedida definitiva de la institución altense, formalizando que no regresará a la disciplina de los «Súperchivos».

La ausencia del jugador en el campamento altense se prolongaba ya desde hace varias semanas. En el documento emitido, Quirós aclaró que el motivo principal de su baja se debe estrictamente a complicaciones de índole privada en su país de origen, las cuales le impidieron resolver su situación para salir de Costa Rica y regresar a Quetzaltenango como se tenía previsto.

El mediocampista tico manifestó su tristeza por cerrar este ciclo de forma abrupta, asegurando que se marcha «muy dolido» debido a que mantenía firmes deseos de seguir defendiendo la camisola chiva.

Antes de abandonar el país y quedar al margen de la actividad oficial con el equipo, el jugador de 24 años de edad venía siendo una pieza importante en el esquema del cuadro quetzalteco.

Durante la fase regular del Torneo Clausura 2026, el volante costarricense acumuló un total de 962 minutos disputados en 15 partidos, logrando además aportar tres anotaciones para la causa altense antes de su desvinculación de los entrenamientos.

Aunque en el comunicado el futbolista asegura que su representante ya se encuentra gestionando un acuerdo de finiquito, la postura actual y oficial de la junta directiva altense se mantiene bajo reserva.

Cabe recordar que, semanas atrás, ante la falta de comunicación por parte del jugador, la presidencia del club advirtió públicamente que se tomarían medidas legales y que se procedería con una demanda por abandono de trabajo.

Con esta notificación pública por parte de Quirós, queda en manos de la administración del club resolver los términos legales de la rescisión de contrato, en un momento donde la institución se encuentra concentrada en disputar la gran final del fútbol nacional.