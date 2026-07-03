PMTQ anuncia cierre vial este sábado en Quetzaltenango

Jul 3, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), en redes sociales, informa de cierre temporal, este sábado, en el Centro Histórico.

La PMTQ informó que el cierre inicia, a las 8 horas, en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango, debido a Feria de Gestión de Riesgos con enfoque de Género e Inclusión.

«Conduzca con precaución, atento y siga las indicaciones de los agentes de transito», indica la publicación en redes sociales de la PMTQ.

Información y fotografía PMTQ