HRO participa en acto de primer piedra de mejoramiento en zona 8 de Xela

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango, en redes sociales, informó que participó en el acto de primera piedra del proyecto de mejoramiento vial en la 36 avenida, zona 8 de Xela.

«La Dirección Ejecutiva del HRO acompañó a la Municipalidad de Quetzaltenango en la colocación de la primera piedra de esta obra estratégica», escribió el HRO.

Las autoridades del centro asistencial indican que el proyecto es clave para el desfogue vehicular, permitiendo que las ambulancias y usuarios tengan una ruta más eficiente hacia las instalaciones del HRO.