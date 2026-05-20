Hoy es el Día Mundial de las Abejas

Por Multimedia Stereo 100 |

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indica que este 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, una fecha para sensibilizar del papel esencial que las abejas y otros polinizadores desempeñan en el mantenimiento de la salud de las personas y del planeta, así como sobre los muchos desafíos que afrontan.

La celebración data del 2018, debido al esfuerzo del Gobierno de Eslovenia y el apoyo de Apimondia, que dieron lugar a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas.

«La fecha elegida para celebrar el Día Mundial de las Abejas es la del natalicio de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna perteneciente a una familia de apicultores de Eslovenia, donde la apicultura es una importante actividad agrícola con una larga tradición», indica la publicación de la FAO en su sitio web.

El informe añade: «En la actualidad, el número de abejas, polinizadores y muchos otros insectos está disminuyendo. El Día Mundial de las Abejas supone una oportunidad para que todos —gobiernos, organizaciones, sociedad civil y ciudadanía interesada— promovamos acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia y diversidad y apoyen el desarrollo sostenible de la apicultura».

El lema para este año es «Juntos con las abejas, por las personas y el planeta. Una asociación que nos sostiene a todos», el cual pretende subrayar la sólida y duradera asociación entre los seres humanos y las abejas.

Información FAO / Fotografía Internet