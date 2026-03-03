Hoy es Día Mundial de la Vida Silvestre

Mar 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

Este 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Guatemala es uno de los países más biodiversos del mundo, hogar de miles de especies que cumplen un papel esencial en el equilibrio de nuestros ecosistemas.

➡️ Cada bosque protege el agua que consumimos.

➡️ Cada especie mantiene el equilibrio de la vida.

➡️ Cada área protegida es una garantía para las futuras generaciones.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) reafirma su compromiso de conservar la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que hacen posible nuestra existencia.

Información y fotografía Conap