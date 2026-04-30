Hospital Regional de Occidente suspenderá labores administrativas por el 1 de mayo

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud , Sucesos , Xela |

El Hospital Regional de Occidente informó a la población que, con motivo del asueto del Día del Trabajo, este viernes 1 de mayo se suspenderán labores en el área administrativa y en algunos servicios.

De acuerdo con el comunicado, el servicio de Emergencias continuará funcionando las 24 horas, así como encamamientos y citas previamente programadas en Hemodiálisis.

El Banco de Sangre atenderá únicamente casos de aféresis plaquetaria y grupos Rh negativo y AB positivo, en horario de 07:00 a 15:00 horas, mientras que el Banco de Leche Humana operará con normalidad.

En tanto, consulta externa, oficinas administrativas y Trabajo Social permanecerán cerrados, retomando sus actividades habituales el lunes 4 de mayo de 2026.

Las autoridades reiteraron que estas disposiciones se realizan conforme a lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.