Hospital Regional de Occidente inicia deschatarrización para mejorar espacios y servicios

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Bajo las directrices del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y en cumplimiento del Decreto 19-2024, Ley de Deschatarrización, el Hospital Regional de Occidente (HRO) inició la disposición final de un importante lote de bienes inservibles de material ferroso.

Se trata de mobiliario y equipo obsoleto, que durante años permaneció en mal estado dentro del hospital, y que ahora será evacuado con el objetivo de liberar espacios clave y optimizar la logística interna.

Autoridades destacaron que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia, el orden institucional y la modernización de los servicios de salud, en el marco del 182 aniversario del hospital.

Con esta medida, se busca mejorar las condiciones de atención y el funcionamiento de las distintas áreas del centro asistencial.