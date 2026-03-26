Hospital Departamental de Totonicapán en alerta por Semana Santa

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud , Sucesos |

Por Edgar Domínguez |

Las autoridades del Hospital Departamental de Totonicapán informaron que el centro asistencial se encuentra debidamente preparado y en estado de alerta ante el asueto prolongado por la Semana Santa.

Según indicaron, desde hace dos semanas se han coordinado acciones internas con el personal médico, de enfermería y administrativ con el objetivo de garantizar una atención oportuna ante cualquier emergencia que pueda registrarse durante estos días, especialmente, accidentes de tránsito u otros eventos que requieran atención inmediata.

La médica, Scarlett López, jefa del Departamento de Emergencia del centro asistencial, explicó que se ha fortalecido la organización interna para responder ante posibles incidentes o desastres.

Asimismo, destacó que el hospital cuenta con más del 80 por ciento de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, además de mantener activa la coordinación de triaje para la atención rápida y priorizada de pacientes en caso de emergencias masivas.

Por su parte, el personal del Banco de Sangre realizó recientemente una jornada de donación voluntaria con el fin de garantizar el abastecimiento necesario durante la Semana Mayor.

Ángeles Barrios, del Departamento de Biología, resaltó que gracias a la respuesta solidaria de donantes voluntarios se ha logrado mantener reservas suficientes para atender cualquier eventualidad. Además, hizo un llamado a la población a continuar con la cultura de donación, recordando que “donar sangre es dar vida”.

Las autoridades hospitalarias indicaron que la alerta institucional permanecerá activa hasta el lunes 6 de abril, al concluir el período de Semana Santa.