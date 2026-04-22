Honran a quienes promueven la identidad con indumentaria

Por Multimedia Stereo Q100 |

Esta semana en San Martín Chile Verde, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, por primera vez desarrollan el «Encuentro con mi identidad» (Nimb’il Qxb’alun), un espacio donde migrantes en Estados Unidos de América honran a quienes promueven su identidad con la indumentaria en el municipio.

La iniciativa es de Alfredo Ramírez y de Tony Vásquez, quienes radican en Estados Unidos de América y cuentan en el municipio con un equipo organizador del evento.

«Honramos a los abuelos y abuelas Mam que se asentaron en estas tierras —México y Guatemala— hace más de cinco mil años. Veneramos todo el conocimiento que nos heredaron, en especial el tejido, que plasma la sabiduría de las abuelas y los abuelos que ha sido fuente económica para la sostenibilidad y el buen vivir de la nación Mam. Por ello, el tejido forma parte de las ciencias y tecnologías ancestrales que nos heredaron», indica parte del comunicado emitido por el equipo organizador.

Uso de indumentaria

Los organizadores indican que la portación de la indumentaria, pese a racismo y discriminación y todos los problemas sufridos por los pueblos, han sido las mujeres las guardianas de estos saberes, reflejados en la elaboración de güipiles, cortes, fajas, listones, pantalones, perrajes, servilletas, entre otros.

En el evento honraron a los abuelos del pueblo Mam en San Martín Chile Verde, quienes aún conservan su identidad en su forma de vivir, de relacionarse con la Madre Tierra y con el Cosmos.

Indican que Chile Verde es de los lugares donde los pobladores continúan portando la indumentaria. «Honramos y agradecemos ese ejemplo que nos brindan, porque nos ayuda a valorar el conocimiento que nos heredaron nuestros abuelos y abuelas. Honramos también a los diferentes pueblos de Guatemala que aún conservan su identidad de distintas formas, reflejando así la plurinacionalidad de nuestro país», dicen los organizadores.

La indumentaria transmite conocimiento

El documento de los organizadores finaliza: «Honramos y agradecemos, especialmente, a los abuelos y abuelas presentes por conservar su identidad, por cuidar y vivir en estas tierras y por hacer el esfuerzo de transmitir sus saberes a las nuevas generaciones. Sabemos que El Abuelo Sol y la Abuela Luna son testigos del paso de las generaciones, y saben que ustedes aún guardan la memoria que los convierte en guardianes de una herencia sagrada. Hoy, aun se tejen con dignidad los hilos de nuestra indumentaria, no solo con colores y formas, sino con historia, resistencia y orgullo».

Información y fotografías Alicia García