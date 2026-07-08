EMAX analiza calidad del agua potable en Quetzaltenango

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) analiza y monitores la calidad del agua potable en la ciudad de Quetzaltenango.

Las autoridades de EMAX informaron que el objetivo es que el agua que llega a los hogares de los hogares quetzaltecos cumpla con los estándares de calidad.

«A través del personal del Laboratorio de la Calidad del Agua se realizó la verificación del agua en los siguientes pozos: La Democracia, zona 8, La Cipresada, El Paraíso, Tierra Colorada Baja, zona 7 y Choquí Bajo», indica la EMAX.

Información y fotografías EMAX