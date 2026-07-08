Conred informa de departamentos que podrían registrar crecida de ríos

Jul 8, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 199-2026, en el cual informa de los departamentos que podrían registrar una crecida de ríos.

La crecida, según Conred, está asociada al ingreso de humedad desde ambos litorales al territorio nacional de Guatemala, el cual podría registrar lluvias que pueden favorecer la presencia de crecidas de ríos, en específico, en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Petén.

«De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las cuencas de los ríos pertenecientes a estas áreas son: Xaclbal, Salinas, Motagua, Polochic, Cahabón y Moho», indica la publicación de Conred.

La institución informa que las lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, pueden provocar emergencias, entre ellas, derrumbes o deslizamientos que podrían tener un impacto medio en red vial o viviendas de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Conred recomienda a la población:

➡️ Mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de la Conred y el Insivumeh.

➡️ No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.

➡️ Reducir la velocidad al conducir ante la presencia de lluvia.

➡️ Atender las indicaciones de las autoridades locales.

➡️ Reportar cualquier emergencia al 119.

Información y fotografía Conred

