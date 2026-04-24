Hombre resulta herido en ataque armado en El Asintal

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un hombre identificado como Pedro Adilson Cabrera Lucas, de 33 años, resultó herido tras un ataque armado registrado en el sector del cementerio de la aldea El Xab, en el municipio de El Asintal, Retalhuleu.

De acuerdo con la información, la víctima caminaba por el lugar cuando fue atacada por desconocidos.

Bomberos Voluntarios acudieron al sitio, donde le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del hospital nacional de la cabecera departamental.

El afectado presentaba dos heridas en las extremidades inferiores.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.