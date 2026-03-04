Hombre habría baleado a esposa por celos

Mar 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Comisaría 71 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Juan «N», de 56 años, en el caserío Guachipilín, Pachalum, El Quiché, por ser el presunto responsable de balear a su esposa.

La detención fue luego de una llamada telefónica, en la cual alertaron a la PNC sobre varias detonaciones en el sector. Al llegar los policías sorprendieron en flagrancia al detenido, quien portaba una escopeta con la cual le habría disparado a su pareja.

La mujer, por el momento no identificada, fue trasladada al Hospital de Joyabaj por heridas de bala en una rodilla, pierna y ambos pies.

Las autoridades localizaron en el inmueble un rifle de calibre ignorado con la inscripción «18 M-M GUA made in Rusia», una escopeta sin registro ni documentación legal y dos casquillos.

«De acuerdo con las investigaciones, el hecho se habría originado tras una discusión por celos. El detenido fue puesto a disposición de juez competente para solventar su situación legal», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC