Hombre capturado en Coatepeque por dos delitos de violencia contra de  la mujer

Mar 24, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este martes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Asurim «N», de 45 años, en la 6ª calle, barrio El Rosario, zona 2 de Coatepeque, Quetzaltenango.

La detención fue en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida, el 23 de marzo reciente, por el Juzgado de Coatepeque por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

No hubo fuga

La PNC en Coatepeque aclara que no hubo fuga de reos, porque algunos vecinos al notar el operativo policial pensaron que era una escapada de reclusos.