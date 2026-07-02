Hito médico en Quetzaltenango: IGSS realiza con éxito su primera cirugía pediátrica por acalasia

QUETZALTENANGO — Médicos y subespecialistas del Hospital General del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Quetzaltenango marcaron un precedente en la salud pública de la región, al realizar con éxito la primera cirugía para tratar un caso de acalasia en un paciente pediátrico dentro de esa unidad hospitalaria.

La histórica intervención fue efectuada por un equipo multidisciplinario, liderado por los cirujanos pediátricos Dr. Pablo Fuentes y Dr. Steve Sánchez. Los especialistas atendieron a una bebé de apenas nueve meses de edad que padecía este complejo trastorno esofágico, el cual dificulta el paso de los alimentos del esófago al estómago y afectaba seriamente su nutrición y desarrollo.

Innovación quirúrgica y respuesta local

Para corregir esta condición, los cirujanos implementaron una técnica de mínima invasión. De acuerdo con las autoridades del hospital, esta es la primera cirugía de este tipo realizada en el centro asistencial, lo que representa un importante avance en la atención médica especializada que se brinda en la región.

El procedimiento concluyó de manera exitosa, demostrando la capacidad y alta preparación del personal médico y de las diferentes especialidades involucradas para atender casos complejos de forma local, sin necesidad de trasladar a la paciente a otro hospital (como suele ocurrir con derivaciones a la ciudad capital). Esta técnica mínimamente invasiva también garantizó menos dolor y una recuperación mucho más rápida para la lactante.

Evolución favorable y beneficio regional

Tras la operación, el equipo médico reportó que la paciente presentó una evolución clínica sumamente favorable, logrando retomar su alimentación de manera exitosa.

Las autoridades de la institución destacaron el compromiso del equipo de salud y señalaron que este logro fortalece significativamente la red de atención pediátrica especializada en el Hospital General de Quetzaltenango. Este hito no solo representa una nueva oportunidad de bienestar para la menor, sino que beneficia de forma directa a los pacientes y familias de todo el occidente del país al descentralizar la atención médica de alta complejidad.