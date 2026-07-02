Cumbre de Empresas Familiares: Grupos Gestores impulsa la visión de futuro en el tejido empresarial de Quetzaltenango.

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol |

Con el propósito de transferir herramientas estratégicas, metodologías clave y experiencias de éxito para garantizar la sostenibilidad y trascendencia de los negocios a través de las generaciones, la red de Grupo Gestor Quetzaltenango inauguró esta mañana el prestigioso foro empresarial de la Cumbre de Empresas Familiares denominado “Construyendo legados empresariales con visión de futuro”.

El encuentro de alto nivel, que tiene lugar en las instalaciones del Centro de Convenciones Gran Karmel de esta ciudad, reúne desde las 8:00 horas a una masiva audiencia compuesta por fundadores de compañías, sucesores directos, líderes comerciales de la región e inversionistas. La agenda de capacitación y debate está pautada para culminar a las 14:30 horas, consolidándose como un espacio medular para el robustecimiento del ecosistema empresarial del occidente guatemalteco.

Una terna de conferencistas de alto impacto regional

La cumbre destaca por incorporar las ponencias de un panel de empresarios de amplio recorrido, quienes comparten sus aciertos, marcos conceptuales y la gobernanza requerida para blindar el patrimonio frente a la volatilidad del mercado:

Lic. José Ralón: Fundador de Radio Comunicaciones de Occidente RCO, Stereo 100 y 95.5 Evolución. Su intervención traza directrices esenciales sobre la adaptación tecnológica y la resiliencia en los medios tradicionales de cara a la digitalización global.

Sr. Juan Pablo Tobar: Fundador de Supermercados El Gran Gallo. Desde su perspectiva, aborda la logística de expansión, la gestión interna y la construcción de valor en el dinámico rubro del retail masivo de carácter familiar.

Lic. Jorge Mario González: Fundador de Restaurante Ay Chihuahua. Focaliza su aporte en la institucionalización de procesos, la estructuración legal de protocolos familiares y la diversificación en el demandante sector gastronómico.

La conducción, el enlace conceptual de la jornada y la moderación del foro abierto de preguntas y respuestas corre a cargo del Lic. Maynor Hernández, quien actúa formalmente como moderador oficial de este cónclave empresarial.

El imperativo del relevo planificado y desarrollo económico

Estudios económicos recurrentes demuestran que más del 70% de las empresas familiares tienden a desaparecer durante la transición entre la primera y la segunda generación, habitualmente debido a la ausencia de directrices explícitas de sucesión y gobernanza corporativa. Durante los discursos de apertura, los representantes del Grupo Gestor enfatizaron que blindar estos legados no es un asunto meramente privado, sino un factor de seguridad macroeconómica que retiene empleos estables y promueve inversión local.

“Construyendo legados empresariales con visión de futuro” se erige de este modo como la respuesta institucional necesaria para dotar de resiliencia al empresariado, articulando la tradición con la adopción de esquemas modernos de gestión de capital corporativo.