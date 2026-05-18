Denuncian contaminación por drenaje que sale de cárcel en Quetzaltenango

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) investiga denuncia de vecinos, quienes indican que drenaje de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, sale a flor de tierra y genera contaminación.

El MARN informa que las denuncias las monitorean desde el 2018, 2021, 2024 y ahora en el 2026 cuando se recibió una nueva alerta de los pobladores.

Las autoridades de la delegación del MARN en Quetzaltenango informaron que las denuncias las enviaron a la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público (MP) y al Departamento de Cumplimiento Legal, pero no tienen una acción en contra de los responsables.

La nueva denuncia indica que la contaminación afecta a los pobladores de Urbina, Cantel, Quetzaltenango, debido a los malos olores por el drenaje. Añaden que cerca se ubica un centro educativo.