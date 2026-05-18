PNC captura a presunto agresor sexual en Cantel

May 18, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este lunes, en un allanamiento en la aldea Chirijquiac, Cantel, Quetzaltenango, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Alexander «N», de 26 años, quien es sindicado del delito de agresión sexual con agravación de la pena.

De acuerdo con la investigación, el 27 de abril reciente, la víctima se dirigía a visitar a sus progenitores a una aldea del citado municipio cuando, presuntamente, mediante engaños el detenido la subió a su vehículo.

Luego de subirla al vehículo el detenido la obligó a ingerir bebidas alcohólicas en un cementerio, la atacó con una botella hasta dejarla inconsciente y luego la agredió sexualmente.