Árbol cae en el Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango y daña infraestructura

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol y Osmar Toc |

Este lunes un árbol cayó en el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, en la diagonal 11, zona 1 de Quetzaltenango.

🔴 #AHORA | Árbol cae en el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, zona 1 de #Quetzaltenango.



Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) atienden la emergencia.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/DlqaA97lMn — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 18, 2026

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) para regular el paso. Las autoridades reportaron solo daños en la estructura metálica que circula el centro asistencial.

🔴 #Actualización | Este es el panorama en el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, zona 1 de #Quetzaltenango, donde cayó un árbol.



La @PMTQ_MuniXela se encuentra en el lugar. Reportan daños en la estructura metálica que circula el hospital.



Vía Rubén Jocol pic.twitter.com/sfa3o2jz6Z — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 18, 2026

Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) acudieron a la escena a evaluar posibles daños en la red eléctrica, pero esta situación se descartó.

Hubo daños en la red de telefonía y de empresas de cable.