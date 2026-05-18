Árbol cae en el Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango y daña infraestructura

Por Rubén Jocol y Osmar Toc |
Este lunes un árbol cayó en el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, en la diagonal 11, zona 1 de Quetzaltenango.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) para regular el paso. Las autoridades reportaron solo daños en la estructura metálica que circula el centro asistencial.
Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) acudieron a la escena a evaluar posibles daños en la red eléctrica, pero esta situación se descartó.
Hubo daños en la red de telefonía y de empresas de cable.