Banguat anuncia billete de Q100 y monedas conmemorativas

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) anuncian billete conmemorativo de Q100 y monedas dedicadas a los artistas del Centro Cívico de Guatemala.

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, informó que el billete es por los 100 años de la banca central y por los 80 de fundación del Banco de Guatemala.

González indicó que se eligió la denominación de Q100 porque es el billete más representativo del país (más de la mita de piezas en circulación y cerca del 80 por ciento del valor de la masa monetaria).

#EnElPaísDCA | El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, presentó el billete conmemorativo de Q100 por los 100 años de la banca central en el país y los 80 años de la fundación del Banco de Guatemala.



Detalló que se eligió la denominación de Q100 para esta… pic.twitter.com/CgIGM9v2ye — Diario de Centro América (@DiariodeCA) May 18, 2026

El nuevo diseño tiene el lema «Preservando el valor de nuestro país» y tiene como objetivo proyectar un mensaje de estabilidad, resguardo familiar y solidez económica para las próximas generaciones de guatemaltecos.

Monedas

El Banguat, en redes sociales, informó de las monedas conmemorativas dedicadas a los artistas del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala: Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Carlos Mérida, Dagoberto Vásquez Castañeda y Guillermo Grajeda Mena.

El #BancoDeGuatemala presenta las monedas conmemorativas dedicadas a los artistas del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala: Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Carlos Mérida, Dagoberto Vásquez Castañeda y Guillermo Grajeda Mena, como parte de la conmemoración de sus 80… pic.twitter.com/iW7G5S10B1 — Banco de Guatemala (@Banguat) May 18, 2026

Las monedas son parte de la conmemoración de los 80 años de fundación del Banguat y están acuñadas en plata y con diseños inspirados en el legado artístico nacional. Las piezas representan un homenaje a quienes transformaron el arte público guatemalteco. La colección estará disponible por reserva y los interesados pueden ingresar a la página a 🌐 http://banguat.gob.gt.

Información Banguat y Diario de Centro América