Hallan cadáveres envueltos en sábanas y plástico en zona 12 de Guatemala

Abr 21, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes localizan 2 cadáveres envueltos en plásticos y sábanas, en la 11 avenida y 26 calle, zona 12 de Guatemala, colonia La Reformita.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron la diligencia de levantamiento de los cuerpos.

No se sabe el género de los cadáveres, los cuales fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Información y fotografía Amílcar Montejo / Vocero de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala