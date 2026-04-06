Hallan a tres hermanos en El Quiché

Abr 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Debido a la desaparición de tres hermanos (menores de edad) en el cantón Xatinap lll, Santa Cruz del Quiché, El Quiché, se activó la búsqueda y localización por parte de agentes de la Comisaría 71 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la denuncia los menores de edad desaparecieron, el Domingo de Resurrección por la tarde, cuando estaban jugando.

«PNC en conjunto con autoridades comunitarias y vecinos del lugar se organizaron, luego de una búsqueda por varias horas hasta que fueron localizados en la aldea Lemos, a 4 kilómetros, aproximadamente, de donde habían desaparecido», indica la publicación de la PNC en redes sociales.

Información y fotografía PNC