Hallan a hombre fallecido en interior de vivienda en la zona 1 de Quetzaltenango

Mar 8, 2026

Por Fernando Castellanos |

Este domingo una llamado alertó a Bomberos Voluntarios de una persona inconsciente en un sector residencial de la zona 1 de Quetzaltenango.

Al llegar al lugar, Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo de un hombre, quien ya no tenía signos vitales. El hallazgo fue en la 27 avenida A-75 interior, una zona donde la presencia de unidades de emergencia generó consternación entre los vecinos durante las primeras horas de la tarde.

Procedimiento en el lugar

Tras confirmar el deceso, los paramédicos procedieron con el protocolo establecido para estos casos:

➡️ Notificación a las autoridades: Se dio aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC) para el resguardo de la escena.

➡️ Diligencias judiciales: Peritos del Ministerio Público (MP) se desplazaron al inmueble para realizar la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver.

➡️ Identificación: Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, a la espera de que familiares realicen el reconocimiento legal.

Investigación en curso

El cuerpo será trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar si el fallecimiento se debió a causas naturales, un accidente doméstico o si existen indicios de violencia.