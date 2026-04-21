Hace casi 36 años murieron cuatro escaladores en el volcán Santiaguito

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

El 21 de julio de 1990 fue un día trágico en Quetzaltenango, debido a la muerte de un grupo de montañistas, quienes ascendieron al volcán Santiaguito. El fin de semana escaladores estuvieron a punto de repetir la tragedia.

Los cuatro andinistas, hace casi 36 años, murieron luego de desarrollar filmaciones y fotografías de las erupciones del volcán Santiaguito. Se conoce que dos días antes comenzado el ascenso.

#Quetzaltenango 🔴🌋 | Conred emite alerta para evitar ascender al cráter del volcán Santiaguito, puede ser mortal.



Vía Rubén Jocol. pic.twitter.com/XDdNA0D94L — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 21, 2026

El grupo estaba a unos 300 metros del cráter, cuando el volcán hizo una violenta erupción y eso generó una fuerte explosión, lava y gases altamente tóxicos y provocó la muerte de los escaladores.

Los fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como Edgar Valenzuela (sacerdote), Zudy Escobar (farmacéutico), Rafael López Recinos (odontólogo) y Mario Sosa (perito contador). De acuerdo a referencias de esos años, los cuatro tenían experiencia en el montañismo alcanzando varias cimas, incluso internacionales.

Los cuerpos fueron rescatados, el 21 de julio de 1990, cerca de las 6 horas, tras vario fue tiempo de búsqueda por parte de brigadas del Ejército de Guatemala, Bomberos Voluntarios, Comité Nacional de Emergencia, Policía y campesinos del Palmar Viejo, Quetzaltenango. El rescate fue difícil por la condición de terreno y las erupciones.

El director del Comité Nacional de Emergencia, coronel Emilio Batres Luna, y el geólogo, Jorge Raúl Girón, dijeron a Prensa Libre que las causas de muerte fueron «un torbellino de gases de ácido clorhídrico y sulfúrico, así como una onda de calor de aproximadamente 500 grados centígrados y una lluvia de ceniza caliente».

Cerca de repetir la tragedia

El fin de semana reciente circularon en redes sociales grabaciones de un grupo de montañistas (unos diez), quienes intentaban ascender al volcán Santiaguito y fueron sorprendidos por una erupción.

🔴 PROHIBICIÓN DE ASCENSO AL VOLCÁN SANTIAGUITO 🌋 | La Municipalidad de #Quetzaltenango mantiene vigente la prohibición de ascender al volcán Santiaguito, debido al alto riesgo que representa la constante actividad volcánica.



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Los montañistas resultaron con quemaduras y golpes al intentar descender, de forma apresurada, debido a la expulsión de gases y rocas.

🔴 SE SALVAN DE MORIR EN ASCENSO A VOLCÁN 🌋 | Edy Maldonado, de la Oficina de Prevención de Volcanes de @ConredGuatemala, informa de video en redes sociales, donde un grupo de personas se salva de morir al ascender al Domo Caliente del volcán Santiaguito.



Vía Rubén Jocol pic.twitter.com/wxIaan8dn4 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 21, 2026

Las autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en repetidas ocasiones, han informado que esta prohibido el ascenso al volcán Santiaguito, debido a su constante actividad y como uno de los volcanes activos más peligrosos en el país y Centroamérica.

Parte de la información fue extraída de Prensa Libre